В американському місті Атлантік-Сіті заборонили продаж іграшкових пістолетів

Влада Атлантік-Сіті (штат Нью-Джерсі) заборонилапродаж та володіння іграшковими пістолетами, повідомляє Lenta.ru з посиланням на 6abc. На думку місцевих чиновників, реалістичні копії вогнепальної зброї часто використовуються злочинцями.

Обмеження, прийняті 17 вересня, дозволяють реалізовувати і володіти іграшковими пістолетами тільки в разі, якщо їх яскраве забарвлення чітко вказує, що вони є несправжньою зброєю.

Читайте такожУ Бразилії заборонили виробництво і продаж іграшкової зброї

Один з членів міської ради (чиє ім'я не уточнюється) сподівається, що ідея завоює популярність і в інших містах країни. Він зазначив, що після прийняття заборони отримав кілька дзвінків від колег з інших штатів.

Міська рада, яка відповідає за законодавчу діяльність в Атлантік-Сіті, складається з дев'яти членів. Вони обираються з жителів міста терміном на чотири роки. Атлантік-Сіті славиться своїми піщаними пляжами і казино. Найбільшу популярність місту принесло те, що в ньому відбувається дія настільної гри «Монополія».