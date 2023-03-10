Пояснюючи своїй аудиторії, що ж він тримає у руках, іноземець сказав: "Свинячий жир з зеленню".

Блогер з Лос-Анджелеса з популярного YouTube-проекту "Geography Now" побував в Україні та вперше скуштував українське сало.

Під час поїздки у Львів тревел-блогер відкрив для себе українську кухню і був здивований, що вона цілком співпала з його гастрономічними смаками.

Пояснюючи своїй аудиторії, що ж він тримає у руках, іноземець сказав: "Свинячий жир з зеленню".

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Американець додав, що обожнює "жирну-прежирну солону їжу", і тому сало йому вкрай сподобалось. Наступною стравою під час дегустації був український борщ, мандрівник обмежився однією реплікою: "Це неймовірно".

Дискусії довкола українського борщу – що відомо

Вже багато років між Росією та Україною тривали дебати з приводу того, якій з країн належить популярний борщ. З початку повномасштабного вторгнення Москва робила безуспішні спроби привласнення української страви.

Наприклад, речниця МЗС РФ Марія Захарова навіть заявляла, що визнання борщем за українською кухнею якимось чином підтверджує український нацизм.

Нарешті у липні 2022 року в ЮНЕСКО визнали борщ нематеріальною культурною спадщиною.

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