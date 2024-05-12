Експерт розповіла, кому і чому не рекомендується їсти один із найпопулярніших фруктів на планеті.

Грейпфрут — яскравий цитрусовий фрукт, який, можливо, найбільш відомий своїм терпким, гірко-солодким смаком. В останні роки дослідження підтвердили користь фруктів для здоров’я, пише USA Today.

Зазначається, що грейпфрут має кілька унікальних властивостей, які роблять його особливо поживним фруктом, і включення його у свій раціон може допомогти збільшити споживання вітаміну С, калію та клітковини. Усі ці поживні речовини відіграють важливу роль у підтримці вашої імунної та серцево-судинної систем.

Так, грейпфрут взаємодіє з певними ліками, тому важливо проконсультуватися з лікарем, перш ніж насолоджуватися цим фруктом. Докладніше про потенційні ризики та все, що потрібно знати про вживання цієї насиченої поживними речовинами суперпродукту виданню розповіла зареєстрований дієтолог Ерін Палінскі-Вейд.

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Чи корисний грейпфрут?

Грейпфрут є чудовим джерелом антиоксидантів, калію та клітковини.

"Поєднання поживних речовин, що містяться в грейпфруті, а також низький глікемічний індекс, що робить його дійсно корисним фруктом", - каже експерт.

За її словами, вітамін С і лікопін є двома природними антиоксидантами, які містяться в грейпфруті. При цьому вітамін С є важливою поживною речовиною, яка підтримує процес загоєння організму. Лікопін має протизапальні властивості, і є все більше доказів того, що має потенціал для боротьби з раком.

Чи спалює грейпфрут жир?

Калій, що міститься в грейпфруті, може допомогти знизити артеріальний тиск, сприяючи здоров’ю серцево-судинної системи, каже Палінскі-Вейд. Оскільки грейпфрут містить багато клітковини, він також може допомогти вам почуватись ситішими, що може допомогти вам схуднути.

У порівнянні з багатьма іншими фруктами, грейпфрут має нижчий глікемічний індекс, що означає, що він має менший вплив на рівень цукру в крові. Для тих, хто страждає від інсулінорезистентності або діабету другого типу, це особливо важливо, пояснює дієтолог.

Чи корисний грейпфрут для шкіри?

Грейпфрут багатий на воду, що робить його неймовірно зволожуючим.

"Коли ми їмо зволожуючу їжу, а також п’ємо достатню кількість води, це робить нашу шкіру більш сяючою", - каже Палінскі-Вейд.

Як згадувалося раніше, грейпфрут наповнений антиоксидантами. Дослідження показали, що шкіра з вітаміном С особливо ефективна для посилення виробництва та утворення колагену, а також для зменшення появи зморшок.

Що відбувається з вашим тілом, коли ви їсте грейпфрут щодня?

Головне занепокоєння, пов’язане з грейпфрутом, полягає в тому, що він може взаємодіяти з певними ліками, деякі з яких зазвичай призначають для лікування високого кров’яного тиску, депресії та високого рівня холестерину.

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