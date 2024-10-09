Смаколик вкрай простий у приготуванні, а сам процес займе лише годину.

Домашня випічка користується популярністю в усьому світі. Видання SurreyLive поділилося "смачним" рецептом булочки лише з п’яти інгредієнтів, які, скоріше за все, є у вас у шафі. Смаколик готується за годину.

Отже, якщо ви нишпорите в шафі, думаючи, що можна спекти, це все, що вам знадобиться, щоб приготувати прості свіжі булочки:

500 г пшеничного борошна;

7 г сухих дріжджів;

1 чайна ложка цукру;

2 чайні ложки дрібної солі;

1 чайна ложка соняшникової олії.

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Рецепт приготування

Покладіть борошно, дріжджі, цукор, сіль і олію в миску. Налийте 325 мл теплої води, а потім перемішайте лопаткою або руками, доки не стане однорідним тістом.

Переконайтеся, що ви додали все борошно. Накрийте миску рушником і залиште на десять хвилин.

Злегка змастіть робочу поверхню і викладіть на неї тісто. Вимішуйте тісто принаймні десять хвилин, поки воно не стане більш щільним і еластичним. Ви можети замісити тісто і за допомогою міксера - для цього знадобить п’ять хвилин.

Зробіть із тіста кулю і покладіть в чисту змащену олією миску. Залиште на одну годину, або поки воно не збільшиться вдвічі.

Викладіть тісто на злегка присипану борошном поверхню та зробіть з нього довгу "ковбаску". Розділіть тісто навпіл, потім розділіть кожну половину на чотири частини, щоб у вас вийшло вісім однакових частин.

Зробіть з кожної частини щільну кульку та викладіть на присипане борошном деко, залишивши між кульками трохи місця для підйому. Накрийте вологим кухонним рушником і залиште в теплому місці від 40 хвилин до однієї години або поки воно не збільшиться майже вдвічі.

Розігрійте духовку до 210-230C. Коли тісто буде готове, посипте на кожну кульку ще трохи борошна. За бажанням можна змастити булочки молоком або збитим яйцем, а зверху посипати насінням.

Випікайте від 25 до 30 хвилин, поки тісто не стане світло-коричневим і не стане "дзвінким" при постукуванні.

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