Психологія кольору використовується в маркетингу, рекламі, дизайні інтер’єру та навіть охороні здоров’я.

Психологія кольорів - дослідження того, як кольори впливають на нашу поведінку, настрій та емоції - цікавий спосіб дізнатися, що ваш улюблений колір розповість про вашу справжню сутність, пише Your Tango.

У матеріалі йдеться, що психологія кольору використовується в маркетингу, рекламі, дизайні інтер’єру та навіть охороні здоров’я, щоб викликати бажану реакцію у громадськості.

"Розуміння того, що різні кольори викликають в інших, може допомогти людям краще спілкуватися і навіть досягати своїх цілей, тому, дізнавшись більше про те, що ваш улюблений колір говорить про вас, ви можете краще зрозуміти сприйняття, яке ви підсвідомо посилаєте, коли оточуєте себе ним", - зазначив ліцензований професійний консультант з питань психології особистості Брітні Ліндстром і пояснив, що означає кожен з основних кольорів.

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Зелений

Зелений символізує рівновагу, надію та спокій. Якщо це ваш улюблений колір, ви, як правило, ніжні та щирі, а також дуже вірні, що робить вас найкращим другом. Також, стверджують психологи, ви не боїтеся бути вразливим і повністю відчувати свої емоції, але ви також можете контролювати свої негативні думки.

Синій

Синій колір заспокійливий і м’який, тому, якщо він ваш улюблений, ви, ймовірно, відчуваєте сильну потребу у внутрішньому спокої. Вам також властиві творчі здібності, маєте багату уяву. Ви, як правило, співчутливі, терплячі та вірні особистості. Також можете бути духовно схильні і мати глибокий зв’язок із Всесвітом, вважають експерти із психології.

Жовтий

Як і ваш улюблений колір, ви життєрадісні та оптимістичні. Люди, які обожнюють жовтий колір, - це буквально ковток свіжого повітря. Ви турботливі, теплі, уважні, у вас хороше почуття гумору та яскрава уява. Вам подобається вчитися та здобувати знання, щоб ділитися ними з іншими.

Дослідження показали, що блідо-жовтий колір, зокрема, сприяє щастю, бадьорості та відпочинку. Якщо вас приваблює жовтий колір, ви, ймовірно, найбільше комфортно почуваєтеся в цих станах.

Помаранчевий

Ви, ймовірно, вільні, безтурботні, добродушні і терплячі. Жадаєте пригод і зустрічаєтеся з викликами з розкритими обіймами. Люди, які люблять помаранчевий колір, завжди запрошують і привітно зустрічають інших. Ви комунікабельні, але іноді можете здаватися занадто самовпевненими або імпульсивними.

Червоний

Ви шануєте силу, здоров'я і пристрасть. Дослідження показують, що червоний колір асоціюється із сильними емоціями. Ви, як правило, орієнтовані на дії та енергійні, хоча іноді можете здаватися агресивними, що пов’язано з вашим сильним бажанням отримати від життя максимум. Ви налаштовані не тільки досягти своїх цілей, але й перевершувати їх.

Чорний

Ви загадкові та зібрані. Також розумні, цінуєте в житті владу й контроль, що надає вам незалежних, лідерських якостей. Також ви маєте підприємницький хист і можете керувати майже будь-якою групою людей. Люди, яким подобається чорний колір, йдуть по життю з упевненістю та цілеспрямованістю і часто мають вишукане або елегантне почуття стилю.

Коричневий

Ви – добрі, стійкі, але маєте сильну потребу в безпеці. Також ви - хороший і вірний друг для інших, тому що чесні і терплячі. Вас часто вважають зразком для наслідування через спокій, який ви зберігаєте у критичних ситуаціях.

Рожевий

Якщо ваш улюблений колір рожевий, ви схильні ставити потреби інших вище за свої, часто романтичні й ніжні. Ви волієте заплющувати очі на насильство і прагнете безпеки. Ви чарівні, добрі та ніжні, делікатні, вас легко поранити.

Фіолетовий

Ви цінуєте гармонію та мир, а ще, як правило, співчутливі. Ви дуже уважні до деталей і завжди створюєте нові ідеї. Також у вас, ймовірно, є схильність до творчості, гарно розвинена інтуїція. Ви також амбітні і схильні ставити перед собою високі цілі.

Білий

Ви, швидше за все, позитивна, оптимістична особистість, яка віддає перевагу простому життю. Ви чисті і невинні, як свіжий сніг. Також ви організовані, логічні, схильні приймати рішення на основі фактів, а не емоцій. Люди, яким подобається білий колір, швидше за все, завжди будуть робити правильні речі та поважати чужі кордони.

Раніше УНІАН розповідав, у який час доби і в який день тижня люди найщасливіші. Дослідники з Університетського коледжу Лондона протягом двох років надсилали майже 50 тисяч людей запитання щодо свого психічного здоров’я та щастя. Тепер вони переглянули 1 мільйон відповідей і з'ясували, в який час доби люди почуваються краще.

Результати дослідження свідчать, що вранці люди загалом щасливіші і мають краще психічне здоров’я. Найгірший же час доби, судячи з відповідей, - опівночі.

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