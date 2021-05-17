У хлопця діагностували коронавірус, тому він змайстрував "будинок" на дереві, щоб не заразити родичів.

В Індії студент провів 11 днів на дереві, через побоювання заразити родичів коронавірусом.

Про це повідомляє The Print.

За даними видання, Шива отримав позитивний результат тесту на COVID-19 4 травня. Йому порадили піти на самоізоляцію. Однак житлові умови у хлопця далекі від ідеальних: в одній кімнаті проживає родина з чотирьох осіб. І щоб не заразити родичів, Шива змайстрував ліжко на дереві.

Лише після того, як ця історія набула розголосу, місцева влада помістила хлопця в ізолятор.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Лиманська