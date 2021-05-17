Індієць "самоізолювався" на дереві / фото the Print
В Індії студент провів 11 днів на дереві, через побоювання заразити родичів коронавірусом.
Про це повідомляє The Print.
За даними видання, Шива отримав позитивний результат тесту на COVID-19 4 травня. Йому порадили піти на самоізоляцію. Однак житлові умови у хлопця далекі від ідеальних: в одній кімнаті проживає родина з чотирьох осіб. І щоб не заразити родичів, Шива змайстрував ліжко на дереві.
Лише після того, як ця історія набула розголосу, місцева влада помістила хлопця в ізолятор.
Студенту довелося влаштувати ліжко на дереві, щоб не заразити родичів / фото The Print
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