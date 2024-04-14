Відомо, що деяким людям не варто вживати каву, якщо вони мають конкретні захворювання.

Попри те, що більшість людей полюбляє пити каву, цей напій також асоціюється з темною стороною. Вживання кави може спричиняти розлади сну, підвищувати рівень стресу, тривожності або ж викликати кавову залежність. Також якщо говорити про хвороби, то експерти кажуть, що деякі люди мають переглянути своє ранкове вживання цього напою, адже кофеїн може лише посилити симптоми захворювання. Проте, ймовірно, є одна хвороба, якій споживання кави може піти на користь, а саме хвороба Паркінсона, пише видання Health Digest.

За даними дослідження 2023 року, яке було опубліковане в журналі The Lancet, вживання кави може асоціюватися зі зниженням ризику хвороби Паркінсона. Відомо, що це прогресуюче захворювання нервової системи, яке спричиняє руйнування або відмирання нейронів головного мозку.

"Втрата нейронів призводить до зниження рівня дофаміну. Це призводить до цілої низки симптомів, пов'язаних з рухами та інших, деякі з яких не проявляються на ранніх стадіях, наприклад, тремтіння рук і пальців, брадикінезія (сповільненість рухів), ригідність м'язів, порушення рівноваги, погана постава, нездатність моргати і посміхатися, м'яка, швидка або невиразна мова, а також проблеми з письмом", - йдеться у публікації.

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Зазначається, що у цьому дослідженні взяли участь 4 488 людей, кожен з яких мав варіант гена LRRK2, який підвищує ризик розвитку хвороби Паркінсона.

Дослідники проаналізували середній рівень споживання кофеїну, про який повідомили учасники та виявили, що люди, які не вживають його, мають підвищений ризик розвитку хвороби Паркінсона порівняно з тими, хто вживає кофеїн.

Крім того, шеститижневе рандомізоване контрольоване дослідження у 2012 році показало, що група учасників, які почали пити по одній чашці кави двічі на день, а потім перейшли на дві чашки кави двічі на день, помітили значне покращення симптомів хвороби Паркінсона вже через три тижні.

Водночас інше дослідження, яке провели впродовж більш тривалого часу, не дало таких самих результатів. Тому цілком ймовірно, що такі дослідження показують раптовий ефект кофеїну, тобто його ефективність стає меншою, чим довше його вживає людина.

Попри це, деякі дослідження припускають, що споживання кофеїну може спричиняти антагоністичну дію на аденозинові A2A-рецептори, що може зменшити рухові симптоми паркінсонізму.

"Рецептори аденозину A2A розташовані близько до дофамінових рецепторів мозку в базальних гангліях. Згідно з дослідженням 2016 року, опублікованим в журналі Journal of Chemical Information and Modeling, кофеїн може зупинити розпад білка альфа-синуклеїну і його злипання в мозку, утворюючи тільця Леві. Тільця Леві викликають пов'язані з хворобою Паркінсона симптоми, зокрема рухи, блокуючи вироблення та передачу дофаміну", - пояснюють у матеріалі.

Проте думки вчених розділяються, коли справа доходить до досліджень. Деякі з них кажуть, що необхідно дослідити більше, перш ніж робити кінцеві висновки.

Чим ще корисна кава

Відомо, що кава без кофеїну, як і звичайна, має багато антиоксидантів, що можуть підтримувати здоров'я кишківника людини. Але кава без кофеїну все ж може стати кращим варіантом завдяки деяким перевагам.

Також кардіолог Лакшмі Мехта розповіла про спецію, яка може зробити вашу каву особливо корисною для серця. А саме йдеться про корицю.

"Деякі дослідження показують, що кориця може знизити рівень цукру в крові у людей з діабетом 2 типу, а також знизити високий рівень холестерину і тригліцеридів", - пояснила кардіолог.

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