Серед них є кориця, гвоздика та кардамон.

Лимонад є, напевно, одним з найпопулярніших літніх напоїв, які лише можна придумати. Він готується просто - з лимонного соку, цукру та води, проте його смак можна змінювати за власним бажанням. Видання NDTV FOOD розповіло, які спеції можна додати до лимонаду, аби покращити його смак.

Кориця

Зазвичай корицю використовують у випічці та інших напоях, проте її можна додати й до склянки з лимонадом. Для цього можна посипати трохи порошку кориці або кинути у напій її паличку. Завдяки такій спеції, ваш лимонад стане солодшим та смачнішим.

Імбир

Також до лимонаду радять додавати трохи імбиру. Наріжте невелику кількість цієї рослини або додайте трохи імбирного порошку. Він додасть вашому напої гострої та пікантної нотки, завдяки чому ви отримаєте заряд бадьорості.

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Кардамон

Відомо, що чай з кардамоном має чудовий смак, проте його варто додати і в лимонад. Для цього розчавіть кілька стручків або посипте його меленим кардамоном. Таким чином це поєднання смаків ідеально збалансує кислинку лимона.

Гвоздика

Якщо вам подобаються насичені аромати, то гвоздика стане чудовим доповненням до вашого лимонаду. Вона надасть напою теплого та пряного смаку разом з відтінком солодощів. Аби приготувати такий напій, можна використати цілу гвоздику або ж мелену.

Зірковий Аніс

За допомогою унікального, лакричного смаку з відтінками солодкого та пряного, бадьян додасть до вашого напою чудові відчуття. Для цього необхідно використати кілька стручків бадьяну в лимонад та залишити на 15-20 хвилин.

Корисні напої для організму людини

Як писав УНІАН, чай ройбуш є напоєм, який може контролювати рівень холестерину. За даними дослідження, 40 осіб випивали по шість чашок ферментованого чаю ройбуш щодня протягом шести тижнів. Вживання цього чаю підвищило рівень загального холестерину.

Також кардіолог назвала спецію, яка зробить вашу каву особливо корисною для серця. Вона зазначила, що йдеться про корицю.

"Деякі дослідження показують, що кориця може знизити рівень цукру в крові у людей з діабетом 2 типу, а також знизити високий рівень холестерину і тригліцеридів", - пояснила вона.

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