Заклинателі не уточнили, від чого саме очищують світлини політиків.

Напередодні Нового року перуанські шамани влаштували ритуал очищення над портретами світових політиків. Серед атрибутів ритуалу була й світлина українського президента Володимира Зеленського.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Перуанські шамани проводять такі обряди проводять щороку. Традиційно беруть світлини чинних президентів США та Росії. Однак цьогоріч з’явилася ще й світлина Володимира Зеленського.

Читайте такожУ США шаманка "варила ведмежу сечу" та влаштувала масштабну лісову пожежуЗаклинателі не уточнили, від чого саме очищують світлини політиків. Цього року вони не давали політичних прогнозів.

Водночас шамани спрогнозували, що у 2022 році пандемія коронавірусу піде на спад.

Як повідомляв УНІАН, минулого року перуанські шамани спрогнозували, чи буде в 2021 році епідемія коронавірусу.

Вони провели традиційну щорічну церемонію і кажуть, що 2021 рік буде кращим за 2020-ий.

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