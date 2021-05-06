Жертвоприношення є поширеною практикою в Уганді, хоча влада країни неодноразово її засуджувала.

Парламент Уганди визнав незаконним принесення в жертву людей з ритуальною метою, а також фінансування такої діяльності.

Про це повідомляє Громадське із посиланням на прес-службу угандійського парламенту.

Ухвалений закон вперше в місцевому законодавстві дає визначення жертвоприношення людей - це "вбивство, каліцтво, вилучення органів або частин тіла людини для продажу або чаклунства, ритуалів чи інших шкідливих практик".

Тепер ритуальне вбивство каратиметься в країні стратою або довічним позбавленням волі.

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Ухвалений закон також визнає незаконним зберігання, продаж частин тіла, їхнє використання з "медичною" метою, а також пропаганду людського жертвоприношення. Все це каратиметься довічним ув'язненням.

Як зазначає угандійське видання Daily Monitor, жертвоприношення є поширеною практикою в Уганді, хоча влада країни неодноразово її засуджувала.

Жертвами таких дій стають люди з незвичною зовнішністю (приміром, альбіноси), а також діти - причому вбивали їх їхні ж родичі.

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Автор: Олександр Топчій