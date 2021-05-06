Парламент Уганди визнав незаконним принесення в жертву людей з ритуальною метою, а також фінансування такої діяльності.
Про це повідомляє Громадське із посиланням на прес-службу угандійського парламенту.
Ухвалений закон вперше в місцевому законодавстві дає визначення жертвоприношення людей - це "вбивство, каліцтво, вилучення органів або частин тіла людини для продажу або чаклунства, ритуалів чи інших шкідливих практик".
Тепер ритуальне вбивство каратиметься в країні стратою або довічним позбавленням волі.
Читайте такожВ Уганді чоловік приніс до парламенту країни відрубану голову дитини
Ухвалений закон також визнає незаконним зберігання, продаж частин тіла, їхнє використання з "медичною" метою, а також пропаганду людського жертвоприношення. Все це каратиметься довічним ув'язненням.
Як зазначає угандійське видання Daily Monitor, жертвоприношення є поширеною практикою в Уганді, хоча влада країни неодноразово її засуджувала.
Жертвами таких дій стають люди з незвичною зовнішністю (приміром, альбіноси), а також діти - причому вбивали їх їхні ж родичі.
Вас також можуть зацікавити новини
- В Уганді шамани масово вбивають дітей, щоб зупинити посуху
- У країнах Африки чаклуни все частіше практикують людські жертвопринесення, на дітей особливий попит - ЗМІ
- В Уганді хочуть ввести смертну кару за гомосексуалізм
- В Уганді чоловік підпалив дочку, що прийняла християнство
- Аби не допустити жертвоприношення: киянин розповів, чому вбив 6-річного сина (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram