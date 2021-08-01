Невідома дівчина осідлала знак пішохідного переходу / скріншот
У Києві очевидці помітили майже голу дівчину на дорожньому знаку, яка танцювала стриптиз.
Відео 1 серпня опублікував Telegram-канал KIEVMAP.
На кадрах видно, як дівчина в темній білизні, забравшись на стовп дорожнього знака пішохідного переходу, покрутилася на ньому, після чого спустилася і почала одягатися.
Крім того, весь цей час за дівчиною спостерігали троє людей у формі правоохоронців, які стояли поруч.
"Звичайний день у центрі", - йдеться в підписі до відео.
Подробиці та причини події поки невідомі.
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