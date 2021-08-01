Судячи з опублікованих кадрів, поруч в цей час перебували люди у формі правоохоронців.

У Києві очевидці помітили майже голу дівчину на дорожньому знаку, яка танцювала стриптиз.

Відео 1 серпня опублікував Telegram-канал KIEVMAP.

На кадрах видно, як дівчина в темній білизні, забравшись на стовп дорожнього знака пішохідного переходу, покрутилася на ньому, після чого спустилася і почала одягатися.

Крім того, весь цей час за дівчиною спостерігали троє людей у формі правоохоронців, які стояли поруч.

"Звичайний день у центрі", - йдеться в підписі до відео.

Подробиці та причини події поки невідомі.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Катерина Комолова