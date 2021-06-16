На сайті центру зазначається, що таке видовище "дуже популярне" за кордоном.

Один із дитячих центрів у Львові влаштовує на замовлення "стриптиз-шоу від свинки".

Інформацію про послугу опубліковано на сайті центру.

Заклад спеціалізується на розвиваючих заняттях для дітей, має міні-садок, ляльковий театр, організовує дитячі дні народження та майстер-класи, а водночас пропонує не зовсім дитячі розваги.

"Незабутнє стриптиз-шоу від свинки Кароліни! Жартівливий, комічний стриптиз у виконанні чарівної та незрівнянної свинки Кароліни. Новий та цікавий номер для створення незабутньої атмосфери на святі, який виконує чарівна свинка Кароліна, є дуже популярний за кордоном, і сьогодні він вже доступний і для вас", - йдеться в описі послуги.

Свинка Кароліна - це ростова лялька, яка на замовлення танцює еротичне шоу упродовж 7-10 хвилин разом із двома дівчатами-помічницями. Зокрема, жінки допомагають свинці розтягнутися - під одягом у неї імітація трьох пар грудей.

"Свинка-стриптизерша роздягається та розважає усіх присутніх, обов'язково під час виступу вона танцює з гостями! Після завершення номеру охочі можуть зробити з нею чудові фото на згадку про веселе шоу", - повідомляє центр.

В оголошенні підкреслюється, що шоу "тільки 18+".

Окрім того, в розділі 18+ на сайті центру є номер з ростовими ляльками "Козак і козачка" з героями "в національному стилі", які розігрують жартівливі сварки, а також світлодіодне шоу.

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Автор: Катерина Комолова