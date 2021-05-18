Карантинні обмеження в США негативно вплинули на стриптиз-індустрію.

У США стриптизерки повернулися до роботи, але карантинні обмеження позначаються на їх зарплаті.

Про це повідомляє REUTERS.

Згідно з дослідженням, виручка в галузі знизилася на 17,4% у 2020 році та, за прогнозами, впаде ще на 1,5% цього року.

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У Сан-Франциско, наприклад, стриптиз-клуби, в яких подаються їжа і напої, можуть відкритися знову, але стриптизерки й відвідувачі повинні весь час перебувати в масках.

Виступи обмежуються лише сценічними танцями без фізичного контакту з клієнтами. Танці на колінах та "VIP " кімнати, які є джерелом більшої частини доходу подібних закладів, заборонені.

Як повідомляється, під час пандемії багато стриптизерки мігрували в штати з більш слабкими обмеженнями. За оцінками, близько 60% танцівниць покинули Каліфорнію.

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Автор: Катерина Лиманська