Рептилії влаштували під будинком лігво і плодили дитинчат.

З будинку мешканки Санта-Роси (штат Каліфорнія, США) дістали понад 90 отруйних змій.

Жінка зателефонувала до Служби порятунку рептилій округу Сонома і повідомила, що в її будинку змії, пише KRON4. Наступного дня голова служби Аль Вольф вирушив за адресою.

На місці він знайшов одну змію, потім ще одну, і ще. Виявилося, що під будинком жінки розташувалося ціле лігво. Змії плодили дитинчат і жили там вже досить давно.

Це були отруйні західні гремучники з сімейства гадюкових, які вважаються одними з найбільш смертоносних у Північній Каліфорнії.

Читайте такожМешканець будинку завісив під'їзд отрубаними головами (відео)Рептилії цього виду досягають в середньому 100 сантиметрів завдовжки, харчуються птахами, пташиними яйцями та невеликими ссавцями - від мишей до кроликів. Самки народжують до 25 живих дитинчат.

На пошуки всіх особин у фахівця пішло майже чотири години. Зрештою з будинку американки витягли 22 дорослих змії та 59 дитинчат.

Згодом голова служби двічі повертався оглядати будинок і знайшов ще 11 змій.

Раніше шестирічна дівчинка померла від укусу змії, що заповзла в туалет в її будинк в Саудівській Аравії. За словами батька, змія причаїлася у ванній кімнаті й дочка не помічала рептилію, поки та її не вкусила.

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Автор: Катерина Комолова