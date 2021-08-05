У машині клишоногий не знайшов нічого цікавого / скріншот

В американському Даунівіллі, штат Каліфорнія, ведмідь забрався у припаркований автомобіль.

Інцидент потрапив на камери зовнішнього спостереження. Відео опублікував Офіс шерифа округу Сьєрра на своїй сторінці у Twitter.

Машина місцевого офіцера стояла біля будівлі окружного суду. У салоні нікого не було.

Ведмідь підійшов до правої задньої двері, з легкістю відкрив її та заліз всередину.

Однак в авто, вочевидь, не виявилося нічого цікавого, тому тварина вилізла і попленталася геть.

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Автор: Катерина Комолова