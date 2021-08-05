В американському Даунівіллі, штат Каліфорнія, ведмідь забрався у припаркований автомобіль.
Інцидент потрапив на камери зовнішнього спостереження. Відео опублікував Офіс шерифа округу Сьєрра на своїй сторінці у Twitter.
Машина місцевого офіцера стояла біля будівлі окружного суду. У салоні нікого не було.
Ведмідь підійшов до правої задньої двері, з легкістю відкрив її та заліз всередину.
Однак в авто, вочевидь, не виявилося нічого цікавого, тому тварина вилізла і попленталася геть.
A local Downieville bear decided to check out a Sierra County Sheriff’s Office Communication/Correction Officer’s vehicle parked in the Sierra County Courthouse parking lot. Thankfully, this bear found nothing of interest. We wanted to share the laugh! pic.twitter.com/kN7u8XMpHw— Sierra County Sheriff's Office (@SierraCoSheriff) August 1, 2021
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