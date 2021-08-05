Тварина підійшла до правої задньої двері, з легкістю відкрила її та залізла всередину.

В американському Даунівіллі, штат Каліфорнія, ведмідь забрався у припаркований автомобіль.

Інцидент потрапив на камери зовнішнього спостереження. Відео опублікував Офіс шерифа округу Сьєрра на своїй сторінці у Twitter.

Машина місцевого офіцера стояла біля будівлі окружного суду. У салоні нікого не було.

Ведмідь підійшов до правої задньої двері, з легкістю відкрив її та заліз всередину.

Однак в авто, вочевидь, не виявилося нічого цікавого, тому тварина вилізла і попленталася геть.

A local Downieville bear decided to check out a Sierra County Sheriff’s Office Communication/Correction Officer’s vehicle parked in the Sierra County Courthouse parking lot. Thankfully, this bear found nothing of interest. We wanted to share the laugh! pic.twitter.com/kN7u8XMpHw — Sierra County Sheriff's Office (@SierraCoSheriff) August 1, 2021

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Катерина Комолова