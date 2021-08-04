Малюка врятували з вогню на озері Тахо.

Ведмежа з опіками в США розшукують фахівці реабілітаційного центру. Тварину врятували під час пожежі на озері Тахо.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Шестимісячного ведмедика буквально вирвали з вогню. У малюка серйозні опіки лап і йому необхідне лікування.

Зоологи кілька тижнів надавали ведмежаті допомогу, але він примудрився втекти. Він прорив під електричним парканом тунель. Клишоногий пацієнт зробив це з перев'язаними лапами.

Читайте такожВласник зоопарку на Львівщині віддав трьох ведмедів у притулок (відео)Зараз тварину розшукують співробітники реабілітаційного центру. Вони звернулися до жителів довколишніх міст з проханням телефонувати на гарячу лінію, якщо вони помітять втікача.

Зоологи турбуються за долю ведмедика, тому що тварина ще не одужала, а життя на волі може нести загрозу його здоров'ю.

Як раніше повідомляв УНІАН, реабілітаційний центр "Біла Скеля" переїхав з Житомирської області. Притулок для ведмедів готується відкрити двері для відвідувачів у Київській області. Для клишоногих створили умови, максимально наближені до диких. Для них побудували просторі вольєри з барлогами та басейнами.

Автор: Анастасія Горбачова