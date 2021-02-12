Президент України Володимир Зеленський привітав голову Китаю і громадян країни з Новим роком за східним календарем, опублікувавши при цьому фото з Непалу.
На пост президента в Twitter звернуло увагу НВ.
У привітанні глава держави висловив надію на подальший розвиток українсько-китайських відносин, прикріпивши до нього знімок стародавнього храму, зроблений на площі Дурбар в Катманду.
«Від усіх українців і від себе особисто вітаю лідера Китаю високоповажного Сі Цзіньпіна і дружній народ Китаю зі святом весни. У 10-ту річницю стратегічного партнерства України і Китаю підтверджую настрій на подальшу взаємовигідну співпрацю», - написав Зеленський.
Через деякий час після публікації фотографія в пості Зеленського була видалена.
Китайський Новий рік вважається головним і найтривалішим святом в країнах Східної Азії.
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