Ендемічні медоносні птахи архіпелагу гинуть від малярії, яку переносять комарі

На Гаваях з вертольотів випускають мільйони комарів у спробі врятувати рідкісних птахів від вимирання через малярію.

Як пише The Guardian, ендемічні медоносні птахи архіпелагу - гавайські медоносці - гинуть від малярії, яку переносять комарі, вперше завезені на європейських та американських кораблях у 1800-х роках. Оскільки гавайські птахи не еволюціонували разом із пташиною малярією, у них дуже слабкий імунітет до неї.

"Тридцять три види медоносів вимерли, а багато з 17 видів, що залишилися, перебувають під загрозою зникнення, і є побоювання, що деякі з них можуть зникнути протягом року, якщо не буде вжито заходів", - пише видання.

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Так, за даними Служби національних парків, популяція одного з видів медоносів - кауакікі - скоротилася з 450 особин 2018 року до п'яти у 2023 році, а в дикій природі на острові Кауа залишився лише один птах.

Решта птахів, як правило, мешкають на висотах понад 1200-1500 метрів, де комарі з пташиним малярійним паразитом не живуть, тому що там занадто холодно. Однак у міру потепління клімату комарі переміщуються на більш високі висоти.

Який вихід знайшли екологи

Екологи використовують метод несумісних комах, який полягає у випуску самців комарів, що містять бактерії природного походження, які не дають вилупитися яйцям диких самок, з якими вони спаровуються.

Щотижня вертоліт скидає на острови віддаленого архіпелагу 250 тисяч самців комарів, що містять бактерію природного походження, яка діє як протизаплідний засіб. Уже випущено 10 мільйонів.

Самки комарів спаровуються лише один раз, і ідея полягає в тому, що з часом це скорочує загальну популяцію. Бактерія Wolbachia природним чином живе в більшості комах, які можуть виробляти життєздатне потомство тільки з партнерами, що мають той самий штам Wolbachia.

Цей метод був успішно використаний для скорочення популяцій комарів у Китаї та Мексиці, а програми тривають у Каліфорнії та Флориді. Ефективність цієї програми має стати очевидною влітку, коли зазвичай спостерігається бум популяцій комарів.

Новини екології

Дослідники знайшли супермагістраль міграції комах, що прямують на південь через високий гірський перевал у Піренеях.

Також учені виявили новий фактор скорочення чисельності джмелів. Існує безліч різних чинників, що сприяють їхньому зниженню, включно з використанням пестицидів і міським розвитком. Однак зміна клімату, мабуть, є найбільшим фактором.

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