Комунальні служби ліквідовують наслідки негоди.

У столиці через сильний вітер у вівторок повалено десятки дерев.

Наслідки негоди показала на фото прес-служба КП "Київзеленбуд".

За даними комунальників, пориви вітру сьогодні сягали 15-20 метрів на секунду. Зокрема, на територіях районних управлінь зелених насаджень виявлено 24 повалених дерева, ще у понад 30 зламані гілки. Найбільше шкоди вітер наробив у зелених зонах Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Оболонського районів.

"Слідкуйте за прогнозами погоди та дотримуйтеся правил поведінки під час негоди", - закликали комунальники.

Погода в Україні: прогноз на 27 січня

У середу, 27 січня, сніг накриє південь і північний схід України. Місцями пройдуть дощі, що посиляться до злив. Температурний мінімум вдень досягне на заході -1° і максимум - в Криму +18°.

У Києві температура вдень впаде до +1°.

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Автор: Юрій Годован