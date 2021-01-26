До Києва йде похолодання: температура вдень впаде до +1°
Завтра очікується похмурий день.
У середу, 27 січня, в Києві температура вдень впаде до +1°.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
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Згідно з прогнозом, вночі похолодає до -1°, а вдень стовпчики термометрів покажуть +1°.
Весь день спостерігатиметься суцільна хмарність.
Швидкість вітру вдень складе 3,5 м/с.
Атмосферний тиск 741 мм ртутного стовпа.
Народні прикмети 27 січня
27 січня у народному календарі - день святої рівноапостольної Ніни. В цей день наші пращури звертали увагу на такі народні прикмети: багато зірок у день святої Ніни на небі - чекай снігу у теплий день. Мало зірок - буде хуртовина, негода. Якщо на Ніну піде сніг, то бути рясному урожаю.
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Погода Стерлінг - похмуро, суцільна хмарність
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Мін./mакс. температура:+2° / +5°
Вологість:89 %
Тиск:752 мм
Вітер: 2.9 м/с
Ймовірність опадів:52 %
Схід:07:21
Захід17:23
Видимість:2.8 км
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