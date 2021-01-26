До Києва йде похолодання: температура вдень впаде до +1°

Завтра очікується похмурий день.

У Києві продовжить падати температура / Фото УНІАН

У середу, 27 січня, в Києві температура вдень впаде до +1°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

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Згідно з прогнозом, вночі похолодає до -1°, а вдень стовпчики термометрів покажуть +1°.

Весь день спостерігатиметься суцільна хмарність.

Швидкість вітру вдень складе 3,5 м/с.

Атмосферний тиск 741 мм ртутного стовпа.

Народні прикмети 27 січня

27 січня у народному календарі - день святої рівноапостольної Ніни. В цей день наші пращури звертали увагу на такі народні прикмети: багато зірок у день святої Ніни на небі - чекай снігу у теплий день. Мало зірок - буде хуртовина, негода. Якщо на Ніну піде сніг, то бути рясному урожаю.

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