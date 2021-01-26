В Україні продовжаться снігопади, місцями пройдуть зливи: прогноз погоди на завтра (карта)

16:30, 26 січня 2021
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Україну накрив новий циклон.

Завтра кілька областей України накриє сніг / Фото ua.depositphotos.com
Завтра кілька областей України накриє сніг / Фото ua.depositphotos.com

У середу, 27 січня, сніг накриє південь і північний схід України. Місцями пройдуть дощі, що посиляться до злив. Температурний мінімум вдень досягне на заході -1° і максимум - в Криму +18°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

Сильний вітер та налипання снігу: рятувальники назвали області, які завтра накриє сніговий шторм

  • У Києві буде хмарно, температура повітря вночі -1°, вдень +1°.
  • У Чернігові - хмарно, температура повітря вночі -3°, вдень +1°.
  • У Львові в середу буде хмарно з проясненнями, дощ, вночі -4°, вдень 0°.
  • У Луцьку - хмарно з проясненнями, вночі -3°, вдень +1°.
  • У Рівному в середу буде хмарно, вночі -3°, вдень 0°.
  • У Тернополі 27 січня вночі буде -4°, вдень -1°, хмарно.
  • У Хмельницькому завтра хмарно, вночі -4°, вдень -1°.
  • В Івано-Франківську завтра хмарно, вночі -4°, вдень +1°.
  • У Чернівцях у середу буде хмарно, вночі -3°, вдень 0°.
  • У Вінниці завтра похмуро, -3°...-1°.
  • У Житомирі в середу буде хмарно, температура вночі -2°, вдень -1°.
  • У Черкасах вночі -1°, вдень +1°, сніг.
  • У Кропивницькому очікується сніг, температура вночі -2°, вдень 0°.
  • У Полтаві завтра буде сніг з дощем, температура повітря -1°...0°.
  • В Одесі 27 січня буде сніг, температура вночі -2°, вдень 0°.
  • У Херсоні в середу вночі +2°, вдень +5°, дощ.
  • У Миколаєві завтра буде дощ, вночі -1°, вдень +2°.
  • У Запоріжжі - хмарно з проясненнями, температура вночі +3°, вдень +9°, дощ.
  • У Сумах завтра сніг, температура повітря -3°...-1°.
  • У Харкові - дощ, температура вночі +1°, вдень +2°.
  • У Дніпрі - злива, температура вночі +2°, вдень +5°.
  • У Сімферополі в середу буде хмарно з проясненнями, +5°...+18°.
  • У Краматорську - хмарно з проясненнями, температура вночі +2°, вдень +10°. 
  • У Сєвєродонецьку завтра буде хмарно з проясненнями, температура вночі +1°, вдень +9°.
Прогноз погоди в Україні на 27 січня / фото УНІАН
Прогноз погоди в Україні на 27 січня / фото УНІАН

Народні прикмети 27 січня

27 січня у народному календарі - день святої рівноапостольної Ніни. В цей день наші пращури звертали увагу на такі народні прикмети: багато зірок у день святої Ніни на небі - чекай снігу у теплий день. Мало зірок - буде хуртовина, негода. Якщо на Ніну піде сніг, то бути рясному урожаю.

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Автор: Олена Пилипчак

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