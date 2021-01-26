В Україні продовжаться снігопади, місцями пройдуть зливи: прогноз погоди на завтра (карта)
Україну накрив новий циклон.
У середу, 27 січня, сніг накриє південь і північний схід України. Місцями пройдуть дощі, що посиляться до злив. Температурний мінімум вдень досягне на заході -1° і максимум - в Криму +18°.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
Сильний вітер та налипання снігу: рятувальники назвали області, які завтра накриє сніговий шторм
- У Києві буде хмарно, температура повітря вночі -1°, вдень +1°.
- У Чернігові - хмарно, температура повітря вночі -3°, вдень +1°.
- У Львові в середу буде хмарно з проясненнями, дощ, вночі -4°, вдень 0°.
- У Луцьку - хмарно з проясненнями, вночі -3°, вдень +1°.
- У Рівному в середу буде хмарно, вночі -3°, вдень 0°.
- У Тернополі 27 січня вночі буде -4°, вдень -1°, хмарно.
- У Хмельницькому завтра хмарно, вночі -4°, вдень -1°.
- В Івано-Франківську завтра хмарно, вночі -4°, вдень +1°.
- У Чернівцях у середу буде хмарно, вночі -3°, вдень 0°.
- У Вінниці завтра похмуро, -3°...-1°.
- У Житомирі в середу буде хмарно, температура вночі -2°, вдень -1°.
- У Черкасах вночі -1°, вдень +1°, сніг.
- У Кропивницькому очікується сніг, температура вночі -2°, вдень 0°.
- У Полтаві завтра буде сніг з дощем, температура повітря -1°...0°.
- В Одесі 27 січня буде сніг, температура вночі -2°, вдень 0°.
- У Херсоні в середу вночі +2°, вдень +5°, дощ.
- У Миколаєві завтра буде дощ, вночі -1°, вдень +2°.
- У Запоріжжі - хмарно з проясненнями, температура вночі +3°, вдень +9°, дощ.
- У Сумах завтра сніг, температура повітря -3°...-1°.
- У Харкові - дощ, температура вночі +1°, вдень +2°.
- У Дніпрі - злива, температура вночі +2°, вдень +5°.
- У Сімферополі в середу буде хмарно з проясненнями, +5°...+18°.
- У Краматорську - хмарно з проясненнями, температура вночі +2°, вдень +10°.
- У Сєвєродонецьку завтра буде хмарно з проясненнями, температура вночі +1°, вдень +9°.
Народні прикмети 27 січня
27 січня у народному календарі - день святої рівноапостольної Ніни. В цей день наші пращури звертали увагу на такі народні прикмети: багато зірок у день святої Ніни на небі - чекай снігу у теплий день. Мало зірок - буде хуртовина, негода. Якщо на Ніну піде сніг, то бути рясному урожаю.
Вас також можуть зацікавити інші новини погоди:
- Заметіль, ожеледиця та сильні пориви вітру: українців попередили про різку зміну погоди (відео)
- Синоптик розповіла, чи чекати Україні найближчим часом екстремальних морозів
- Через негоду по всій Україні знеструмлено майже 300 населених пунктів (відео)
- "Найбільше дістанеться центру України": синоптик розповіла про новий циклон з сильними снігопадами
- Тепла зима: у Києві зафіксували новий температурний рекорд
Новини партнерів
Погода в Україні
- Вінниця+1°... -3°
- Дніпро+4°... 0°
- Донецьк+7°... +1°
- Житомир+1°... -2°
- Запоріжжя+6°... +3°
- Івано-Франківськ+3°... -3°
- Київ+4°... -2°
- Кропивницький+4°... -1°
- Луганськ+8°... +2°
- Луцьк+1°... -2°
- Львів0°... -3°
- Миколаїв+5°... 0°
- Одеса+3°... -1°
- Полтава+3°... -1°
- Рівне0°... -2°
- Сімферополь+17°... +11°
- Суми+3°... -4°
- Тернопіль0°... -4°
- Харків+4°... -1°
- Херсон+7°... +1°
- Хмельницький0°... -3°
- Черкаси+5°... -2°
- Чернігів+3°... -2°
- Чернівці+4°... -3°
+1°
Погода Стерлінг - похмуро, суцільна хмарність
Відчувається як:-1 °
Мін./mакс. температура:+2° / +5°
Вологість:89 %
Тиск:752 мм
Вітер: 2.9 м/с
Ймовірність опадів:52 %
Схід:07:21
Захід17:23
Видимість:2.8 км
Фаза місяця:
Стрічка новин