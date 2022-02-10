За ініціативи борців за захист прав тварин у країні проведуть референдум з цього питання.

Громадяни Швейцарії у неділю голосуватимуть на референдумі з питання повної заборони тестування медичних препаратів на тваринах.

Це стало можливим після того, як борці за захист прав тварин заручились достатньою підтримкою для проведення референдуму з цього питання, повідомляє Reuters.

Результати референдуму будуть обов’язковими для виконання. Останні соціологічні опитування показують, що лише 26% виборців підтримують заборону на використання тварин у медичних дослідах і 68% – проти.

За даними урядової статистики, у 2020 році в Швейцарії, де величезний фармацевтичний сектор, під час лабораторних досліджень загинуло понад 550 тис. тварин. Ця цифра включає 400 тис. мишей і щурів, майже 4600 собак, 1500 кішок і 1600 коней. Під час і після експериментів також вбивали приматів, корів, свиней, риб і птахів.

"Жорстоко і непотрібно проводити експерименти на тваринах, і я впевнений, що ми зможемо розробити ліки без цього", - сказав лікар із північного сходу Швейцарії Ренато Верндлі, який започаткував ініціативу в рамках швейцарської системи прямої демократії.

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"Ми не повинні використовувати тварин для власних егоїстичних цілей", – сказав Верндлі.

На його думку, такі методи дослідження, як біочіпи, комп’ютерне моделювання або мікродозування щодо людей були більш ефективними, ніж випробування на тваринах.

Проте, не очікується, що заборона вплине на допомогу фармацевтичному сектору, який попередив, що цей крок зупинить розробку нових ліків і змусить компанії та дослідників переїхати за кордон.

Фармацевтична лоббі-група Interpharma зазначила, що цей сектор, до якого входять такі компанії, як Roche і Novartis, приносить 9% в економіку Швейцарії, включаючи непрямі ефекти, і генерує майже половину швейцарського експорту.

Interpharma очолила опозицію в галузі, заявивши, що пропозиції будуть руйнівними, якщо вони будуть прийняті.

"Дослідження ліків, клінічні дослідження в лікарнях і фундаментальні дослідження в університетах... більше не будуть можливими", – сказав генеральний директор Interpharma Рене Бухольцер.

Представники галузі заявили, що заборона на випробування на тваринах може призвести до припинення випуску нових ліків.

"Я думаю, що ви побачили в часи коронавірусу, наскільки важливо відкривати нові вакцини, наскільки важливі нові ліки. І вони були випробувані на тваринах", - сказав гендиректор Idorsia Жан-Поль Клозель.

Маріс ван ден Брук з Університету Цюриха проводить дослідження, яке імплантує пухлини мишам, щоб вивчити, як їх імунну систему можна зміцнити для боротьби з раком.

"Оскільки ми не розуміємо навіть 10% процесів, що відбуваються всередині пухлини, неможливо використовувати комп’ютерні моделі чи клітини, щоб зрозуміти складну біологію раку", – сказала вона.

В даний час у Швейцарії перш ніж вчені розпочнуть експеримент на тваринах, вони повинні довести, що альтернативи немає, і їх дослідження важливі.

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