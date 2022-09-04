Пухнастого передали волонтерам.

У Харкові рятувальники дістали з охоплених вогнем руїн ресторанно-готельного комплексу, по якому росіяни поцілили ракетою, маленьке кошеня. Тварину врятували та передали волонтерам.

Про це повідомляється на сторінці ДСНС України у Facebook.

Так, рятувальники під час ліквідації пожежі знайшли кошеня. Пухнастика вони дістали та навіть намагалися його "реанімувати". Відомо, що тварину вже передали волонтерам. Кошеня потребує допомоги ветеринарів. Повідомляється, що тваринці будуть лікувати лапку.

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"Герої нашого часу. Захищають, працюють, рятують, лікують...А котику бажаємо найскорішого одужання", - додали у ДСНС.

Ракетний удар по Харкову: що відомо

Як писав УНІАН, близько опівночі в Київському районі Харкова пролунали два вибухи. Попередньо, ворог завдав по місту ракетного удару. Внаслідок влучання сталася пожежа в будівлі ресторану.

Згодом стало відомо, що вогонь охопив понад 2000 квадратних метрів ресторанного комплексу. Нині ж рятувальники повідомили, що пожежу вже ліквідували.

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