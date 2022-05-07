Пес має гетерохромію.

У Харківській області прикордонники "прийняли" на службу безхатнього собаку. Тепер він боронить країну від окупантів разом з ними.

Про це повідомляють у Держприкордонслужбі України.

Знесилений пес, втративши домівку, прийшов на один з блок-постів. Його нагодували та залишили у себе.

Назвали пса Термінатором, бо він різнокольоровими очима нагадав їм відомого кіногероя.

"Він, як і ми, не переносить навіть дух рашистських окупантів", - розповів один із прикордонників, коли пес насторожився та подав сигнал про сторонніх.

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині службовий пес окупантів "перейшов" на сторону України.

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