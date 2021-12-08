Птаха на прізвисько "Самсон" знайшли у заповіднику.

В Одеський зоопарк привезли пораненого мисливцями журавля.

Як повідомили у прес-службі мерії Одеси, восени на території національного природного парку "Тузловські лимани" біля села Дивізія з'явився сірий журавель зі зламаним крилом.

Виявилося, що крило було пошкоджене мисливським дробом. Журавля прооперували, а потім він жив у заповіднику. Проте з'ясувалося, що через травму птах більше не зможе літати, тому було ухвалено рішення передати його в Одеський зоопарк.

По Самсона, таке ім'я дали птахові, із зоопарку приїхав орнітолог Віктор Пилюга. У даний час журавель перебуває серед інших птахів зоопарку і почувається добре.

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Як повідомляв УНІАН, в Одеському зоологічному парку вилупилися п'ять шпороносних черепах. Їхні батьки раніше прибули до Одеси з Харкова. Зиму дитинчата проведуть в теплому "будинку", а влітку вже з'являться у відкритому вольєрі.

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Автор: Лариса Козова