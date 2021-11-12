Цей вид є найбільшим серед африканських наземних черепах і третій у світі за величиною після слонової і альдабрської.

В Одеському зоологічному парку вилупилися п'ять шпороносних черепах.

Як повідомили в комунальному закладі "Одеський зоопарк", черепашки з'явилися на світ цього тижня.

Як зазначається, їхні батьки раніше прибули до Одеси з Харкова. Зиму дитинчата проведуть в теплому "будинку", а влітку вже з'являться у відкритому вольєрі.

У зоопарку додали, що шпороносні черепахи – вид сухопутних черепах. Це найбільша з африканських наземних черепах і третя в світі за величиною після слонової і альдабрської.

Читайте такожВ Україні затвердили перелом небезпечних порід собакДовжина панцира шпороносної черепахи досягає 83 см, маса тіла – 105 кг. На передніх лапах – по 5 кігтів.

Свою назву отримала через великі стегнові шпори (по 2-3 шпори на кожній задній лапі).

Забарвлення шпороносної черепахи однотонне, буро-жовте. У новонароджених черепах довжина панцира становить 4-5 см, маса – близько 30 г.

Раніше повідомлялося, що в зоопарку Кельна показали найменше оленя в світі. При народженні оленя пуду важив близько кілограма.

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Автор: Лариса Козова