Однозначно врожай кавунів цього року буде більшим, ніж минулого.

Цього року кавуни будуть доступнішими для українців, ніж минулого, а ціни на ці ягоди також мають бути нижчими. Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі інформаційного телемарафону.

Він зазначив, що на деокупованих територіях Херсонської та Миколаївської областей було пріоритетним розмінування перш за все площ під овочеві або баштанні культури, тому відбувається посів цих культур. Проте початок червня не є піком сезону на кавун - про масове виробництво можна говорити у липні та серпні.

"Однозначно виробництво цього року буде більшим, ніж минулого. Очевидно, що ціна буде меншою. Наскільки вона знизиться - зараз складно спрогнозувати, оскільки бачимо нестабільність у погодних факторах, цього року великі коливання, це впливатиме на виробництво. Другий фактор - треба розуміти, що буде з цінами на паливо, бо логістика в цій ягоді суттєво впливає", - сказав він.

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Також він додав, що спрогнозувати ціни на кавун в пік сезону можна буде на початку липня.

Кавуни в Україні - яка ситуація на ринку

Зазначимо, що на сьогодні цін на кавуни в українських супермаркетах коливаються в діапазоні від 49,9 до 60 гривень за кілограм.

У Херсонській ОВА раніше запевнили, що кавуни цього року будуть. Повідомлялось, що люди планують засіватись. Зокрема, близько 40 агропідприємств займатимуться посівною.

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