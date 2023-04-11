Фермери на Херсонщині планують засівати баштан.

Цього року херсонські кавуни в Україні будуть. Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону заявив речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.

Він розказав, що раніше було 50 тис. га, які можна було засіяти на Херсонщині. Згодом сапери розмінували ще 20 тис. гектарів. За його словами, люди цього року планують засіватись. Зокрема, близько 40 агропідприємств займатимуться посівною.

"З гарних новин - небагато, але будуть херсонські кавуни, на 2 тисячах гектарів буде посіяний баштан, це дуже символічно для нас",- розповів Толоконніков.

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Херсонські кавуни

Минулого року через окупацію Херсонщини українці залишилися без смугастих ягід. Згодом стало відомо, що окупанти в Херсонській області вкрали найвідомішу в Україні "кавунову" баржу, яка кожного року доставляла кавуни до Києва.

Тоді стало відомо, що окупанти перевезли українські кавуни до Кубані. Там вони без докору продавали їх на ринку.

Після окупації Херсонщини Україна почала імпортувати до 80% цих баштанних з Греції, Туреччини та Азербайджану. Проте ціни злетіли до небес і минулого серпня один кавун міг коштувати 500 гривень.

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