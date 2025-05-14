В Україні підскочили ціни на соняшникову олію: скільки зараз доведеться заплатити

Як повідомляється, соняшникова олія за рік подорожчала на 30%.

Станом на початок травня ціни на бакалійні товари в Україні залишаються на стабільному рівні, втім, певне зростання фіксують по окремих категоріях. Наприклад, соняшникова олія подорожчала за місяць на 2% – до 76,7 гривні за 850 мл. Про це повідомляє Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ).

Таким чином, за рік зростання склало 30%. Найбільшу ціну на соняшникову олію в цьому році фахівці фіксували у березні – тоді вона зросла до 77,5 гривні за 850 мл. В роздрібних мережах ціни на олію знаходилися тоді в коридорі від 31 гривні до 72,2 гривні за пляшку. У квітні ціни знизилися до 74,9 гривні.

"‎У квітні попит на сировину з боку переробних підприємств активізувався, проте до кінця місяця сировини має бути достатньо для переробки, що стабілізує ціни надалі", – говорять фахівці УКАБ.

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Зазначимо також, що за підсумками минулого місяця, обсяги переробки соняшника в нашій країні у порівнянні з березнем збільшилися на 7%. Це пов’язують з сезонним збільшенням пропозиції сировини та помірним зростанням попиту на соняшникову олію.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

В Україна стрімко дорожчає сало. Середня ціна популярного продукту в цьому місяці рівні становить приблизно 238 гривень за кілограм, хоча місяцем раніше сало можна було купити за 236,77 гривні.

Також фахівці кажуть про загальне здешевлення ранніх овочів. Водночас, в окремих категоріях фіксують певне зростання – наприклад, у сегменті зелені збільшилися ціни на зелену цибулю.

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