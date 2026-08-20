Через блокаду портів ситуація в Україні зараз гірша, ніж в 2022 році, – міністр

Перед повномасштабною війною запас міцності був найкращим за рахунок 2021 року.

Через блокаду портів Великої Одеси і фактичну зупинку аграрного експорту з України економічна ситуація в галузі та, зокрема, становище фермерів зараз гірше, ніж на початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький під час брифінгу, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН.

"Економічна ситуація зараз гірше, ніж в 2022-му році – це правда. По-перше, в 2022-му році попередній, 2021-й рік, був найприбутковішим в історії аграрного сектору України. Відповідно, запас міцності був найкращий. Цей запас був фактично використаний у 2022 році, коли в нас були величезні перехідні залишки, дорога логістика і всі в мінус продавали. За рахунок цього фермери далі працювали – вони просто з'їдали цей запас", – пояснює голова Мінагро.

За його словами, середня прибутковість фермера з гектара в 2021-му році становила 300–400 доларів. Він не виключає, що цей показник міг доходити і до 500 доларів.

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"Очевидно, що 2022-й, 2023-й, 2025-й роки – люди старалися виживати, десь там з невеличким плюсом, чи в нуль десь працювати. Вони не мають такого ресурсу. Люди працюють, їм вдається виплачувати зарплату, але не вдається формувати запаси. Чи в секторі є 10 мільярдів доларів, чи немає – це суттєво. Тоді вони були в резерві, а зараз їх немає", – каже Висоцький.

Урядовець називає ще два важливі фактори: повномасштабне вторгнення – і, відповідно, блокада – почалися в кінці зими. Фермери вже мали запаси для посівної, а ціни на збіжжя одразу зросли.

"Решта факторів однакова, логістика обмежена – що тоді, що зараз. Але тоді відбулося різке подорожчання міжнародних цін, що трішки покривало різницю. А зараз, оскільки сезон збирання, цього ефекту немає. І третій фактор – тоді вже все було закуплено для посівної кампанії. Я мовчу про те, що по бронюванню складніше, що людей менше – це все теж. Але три економічні фактори: запасу немає, ціни не ростуть, підготовки матеріально-технічної до наступної посівної кампанії немає. Тому так, дійсно зараз ситуація в секторі набагато гірша, ніж була в березні чи в квітні 2022-го року", – констатує міністр.

При цьому видання Bloomberg пише, що обстріли портів Великої Одеси стали серйозним ударом для аграрного сектору. Зазвичай на порти припадає близько 90% зернових поставок України, але їхні потоки практично зупинилися саме тоді, коли збір врожаю набрав повних обертів. Це також стало серйозним ударом для економіки в цілому, оскільки аграрні поставки становлять понад половину експортних доходів країни.

За оцінками Oxford Economics, Україна може втратити еквівалент 1,8% ВВП цього року та 2,1% у 2027 році. За песимістичного сценарію, у 2027 році Україна може втратити еквівалент 5,3% ВВП. За даними НБУ, цього року країна може втратити через експортну блокаду до 2,5 млрд доларів.

Обмеження українського агроекспорту – останні новини

Україна домовилась про 50% знижку на залізничні перевезення свого збіжжя транзитом через Молдову до кінця 2026 року. Проте даний напрямок може забезпечити тільки 10% експорту країни.

Водночас фермери в Молдові висунули уряду вимогу щодо вирішення питання з українським транзитом до 21 серпня. Якщо цього не відбудеться, фермери погрожують масовими протестами.

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