Україна домовилась про альтернативний шлях експорту зі знижкою 50%

Зерно будуть возити залізницею до одного з найбільших портів Європи.

Україна отримала 50% знижку на транзитні залізничні перевезення експортної продукції територією сусідньої Молдови до кінця року, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

"За підсумками нещодавньої розмови з прем’єр-міністром Молдови Василем Тофаном досягли домовленості про 50% знижку на транзитні залізничні перевезення українських вантажів. Новий режим діє з 10 серпня і до кінця 2026 року", – ідеться в повідомленні.

На думку очільника уряду, ухвалені домовленості стануть ще одним практичним рішенням для українських експортерів в умовах російського терору в Чорному морі.

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Про те, що Київ та Кишинев розглядають можливість перевезення зерна залізницею через Молдову, напередодні писав Reuters.

Кінцевим пунктом для залізничних перевезень стане румунський порт Констанца. В свою чергу, Молдова вимагала від України гарантій щодо обсягів українського зерна, яке буде транспортуватися, вказують джерела видання.

Транзитний залізничний коридор через Молдову може перевозити 4,5 мільйона метричних тонн щорічно. За українськими оцінками, робочий коридор може забезпечити 10% експорту країни. Молдова вже забезпечувала залізничні перевезення українського зерна у 2022-2023 роках.

В понеділок міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Володимир Боля відвідав Одеську область та обговорив зі своїм українським колегою Миколою Калашником покращення залізничного сполучення та розширення транзиту.

В свою чергу прем'єр Молдови Василе Тофан заявив, що його країна не повинна втрачати можливість отримувати мільйони євро доходів від транзиту українських зернових вантажів. Він відкинув припущення молдавських фермерських груп про те, що ціна на українське зерно знецінить їхню власну продукцію.

Аналітики української компанії АПК-Інформ знизили свій прогноз аграрного експорту України на 8,6% - до 39,4 мільйона тонн через блокаду портів. Україна загалом відвантажує понад 90% свого експорту зерна через морські порти. Сільськогосподарська продукція становить найбільшу частку загального експорту України.

Блокада українських портів – головні новини

Судна фактично перестали заходити до українських портів Великої Одеси з 22 липня. Аналітики попереджають, що слідом за морським Росія хоче зупинити і сухопутний агроекспорт з України. Окупанти цілеспрямовано б’ють по мостах "сухопутного коридору" через Дністер.

За липень Україна експортувала 3,67 мільйона тонн агропродукції, що на 23,4% менше за показник червня місяця. Експорт в серпні може скоротитися порівняно з липнем ще майже вдвічі, кажуть фахівці.

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