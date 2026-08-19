Для ринку пшениці це гірше, ніж Ормузька протока для нафти: FT про блокування чорноморських портів

Важливо, що Росія є найбільшим у світі експортером зерна, а Україна - п’ятою за величиною.

Ціни на пшеницю різко зросли, оскільки ескалація атак Росії та України на чорноморські порти й торгові судна одна одної загрожує перекрити морський експорт зерна з двох найбільших світових постачальників. Про це пише Financial Times.

Зазначається, що ф'ючерси на пшеницю, які слугують орієнтиром для ринку, піднялися майже до трирічного максимуму. Це сталося через те, що трейдери реагують на зростаючі перебої в експортних операціях, зокрема на атаки на найбільший український порт на Дунаї та на російські термінали в Новоросійську на Чорному морі.

"Для ринку пшениці це гірше, ніж був Ормузька протока для нафти… Чим довше це триватиме, тим серйознішими будуть наслідки", - розповів Андрій Сізов, керуючий директор SovEcon, дослідницької компанії, що спеціалізується на сільськогосподарських ринках Чорноморського регіону.

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Важливо, що Росія є найбільшим у світі експортером зерна, а Україна - п’ятим за величиною. Разом вони постачають близько 30 % світового обсягу пшениці.

За даними Oxford Economics, перебої в роботі портів обох країн у басейні Азовського та Чорного морів призведуть до скорочення світових поставок цього року на 86 млн тонн, або приблизно на 17% від загального обсягу світового експорту зерна. Це торкнеться 52 млн тонн російського експорту та 34 млн тонн українського.

Консалтингова компанія зазначила, що альтернативні маршрути для українського експорту залізницею та Дунаєм зможуть замінити лише близько 17 млн тонн, навіть якщо на цих маршрутах з’являться додаткові пропускні потужності. Видання пише:

"Хоча Україна за наполяганням віцепрезидента США Джея Ді Венса погодилася не наносити ударів по танкерам, які використовують нафтовий термінал порту Новоросійська, вона не взяла на себе подібних зобов’язань щодо зернових терміналів".

Різке зростання цін на пшеницю посилює тиск на сільськогосподарську продукцію, спричинений повсюдною посухою, збоями в роботі через кліматичне явище Ель-Ніньо та нестачею добрив у результаті війни з Іраном. Це посилює побоювання, що нова ескалація конфлікту може призвести до подальшого зростання світових цін на продовольство.

"Ми очікуємо, що цього року світові ціни на продовольство зростуть на 11,8%... а в 2027 році - на 4,8%", - заявила провідна економістка Oxford Economics Тетяна Орлова.

Зернова криза

Раніше FT писало, що війна Росії в Україні увійшла в нову фазу ескалації з небезпечними побічними ефектами далеко за межами Європи. Один із найактуальніших ризиків - глобальна криза поставок зерна внаслідок нової хвилі російських та українських атак на сільськогосподарський експорт один одного.

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