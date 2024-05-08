Ціни на популярний в Україні овоч продовжують 'летіти в космос': названо причини

Зазначається, що з кінця минулого тижня ріпчаста цибуля подорожчала в середньому на 19%.

Відпускні ціни на цибулю продовжують зростати. Причиною подорожчання став високий попит на овоч і брак продукції високої якості.

Аналітики EastFruit зазначили, що поточного тижня торгівля цибулею активізувалася, що дало змогу продавцям підвищити відпускні ціни. При цьому зазначено, що ціни підняли тільки постачальники якісної цибулі, пропозиція якої скорочується.

"Тільки з кінця минулого тижня ріпчаста цибуля в українських господарствах подорожчала в середньому на 19%. Сьогодні фермери пропонують якісну цибулю до продажу по 14-22 грн/кг ($0,36-0,56/кг), тоді як тиждень тому ціна на якісну продукцію не перевищувала 18 грн/кг ($0,46/кг)", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що зростання цін на цибулю зумовлене високим попитом у той час, як учасники ринку скаржаться на недостатню пропозицію продукції високої якості.

Попри подорожчання, ціна на цибулю в Україні в середньому на 58% нижча, ніж на початку травня 2023 року. Водночас не виключено, що тенденція до подорожчання цибулі збережеться, а темпи зростання цін на цибулю лише прискорюватимуться в міру скорочення запасів.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Ціни на деякі овочі в Україні продовжують знижуватися, зокрема, йдеться про ранню картоплю та капусту. Стрімко знижувалися ціни на огірок і подешевшали томати. Крім того, падають ціни на редис через збільшення пропозиції.

Також не минулого тижня подешевшали цвітна капуста та кабачок. Серед зелені знижувалися ціни на зелену цибулю та кріп, але дорожчав щавель.

При цьому після тривалого періоду стагнації почали зростати відпускні ціни на ріпчасту цибулю врожаю 2023 року.

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