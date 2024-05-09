Водночас попит на цю продукцію залишається досить високим.

На ринку України зберігається тенденція зростання цін на торішню моркву. Станом на 9 травня українські фермери готові відвантажувати якісну моркву по 9-15 грн/кг ($0,23-0,38/кг), що в середньому на 26% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня, повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Зазначається, що запаси моркви в українських господарствах фактично вичерпані, в той час, як попит на цю продукцію залишається досить високим. Тому аграрії, які ще мають запаси продукції, отримали можливість і далі підвищувати відпускні ціни.

За словами ключових гравців ринку, торговельна активність на ринку моркви в Україні збільшилася, що на тлі сезонного скорочення запасів цієї продукції в місцевих господарствах призвело до дефіциту якісної моркви на ринку.

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Рік тому на ринку моркви спостерігалась аналогічна ситуація, але ціни на якісну продукцію були в середньому в 3,4 раза вищими, ніж сьогодні.

Ціни на овочі

Раніше УНІАН писав, що цьогорічна ситуація на ринку капусти особлива, оскільки цей овоч сьогодні вже подешевшав більш ніж удвічі порівняно із аналогічним періодом 2023 року.

Водночас відпускні ціни на цибулю продовжують зростати. Причиною подорожчання став високий попит на овоч і брак продукції високої якості. Поточного тижня торгівля цибулею активізувалася, що дало змогу продавцям підвищити відпускні ціни. При цьому зазначено, що ціни підняли тільки постачальники якісної цибулі, пропозиція якої скорочується.

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