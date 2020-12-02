Закон дозволяє імпортувати і використовувати при виробництві кормів для тварин добавки, зареєстровані в ЄС.

Верховна Рада прийняла закон, який дозволяє розблокувати ринок кормів для тварин в Україні.

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Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття законопроекту про зміни до Закону України "Про безпеку та гігієну кормів" за основу і в цілому проголосували 268 депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.

Як пояснив голова парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський, доповідаючи щодо законопроекту, зміни дозволять використовувати кормові добавки у виробництві кормів, а також імпортувати в Україну добавки та корми, які зареєстровані в Європейському Союзі.

"В Україні заблокована поставка всіх кормових добавок-консервантів, вітамінів та інших. На цей час процедура реєстрації кормових добавок не функціонує, що вже призводить до скорочення пропозиції на ринку. Дане рішення дозволить розблокувати ринок кормів і впровадити нову систему реєстрації кормових добавок за європейською моделлю, наповнити український Реєстр добавок", - сказав він.

Сольський додав, що зміни до Закону тимчасові й діятимуть до 2024 року. По закінченню цього періоду будуть дозволені тільки ті добавки, які зареєстровані в Україні.

Протягом п'ятирічного перехідного періоду в країні повинна повноцінно запрацювати власна система реєстрації кормових добавок.

Довідка УНІАН

У січні 2020 року набув чинності закон "про безпеку та гігієну кормів", який ввів нову систему реєстрації кормових добавок. Згідно з ним, готові корми можуть вироблятися або ввозитися в Україну тільки з використанням добавок, зареєстрованих у державному реєстрі кормових добавок. При цьому, даний реєстр не був створений.

До цього в Україні діяла система реєстрації готових кормів (реєструвалася кожна рецептура готового продукту, який імпортується або виробляється в Україні).

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Автор: Ганна Нагорна