Баланс зовнішньої торгівлі товарами та послугами України за січень-жовтень 2020 року зведений з дефіцитом 989 мільйонів доларів проти дефіциту в 10,4 мільярда доларів роком раніше.
Читайте такожЕксперти та імпортери покращили свою оцінку української митниці-опитування
Як повідомляє на сайті Національного банку України, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами за цей період скоротився більш ніж у 2 рази - з 11,6 до 4,8 мільярда доларів.
Також повідомляється, що профіцит зовнішньої торгівлі послугами виріс більш ніж в 3 рази – з 1,2 мільярда доларів до 3,8 мільярда доларів.
Довідка УНІАН
- За даними Державної служби статистики України, зовнішньоторговельний баланс України за 2019 рік зведено з дефіцитом в 3,633 мільярда доларів, що в 1,7 раза нижче дефіциту за 2018 рік.
- Водночас за оцінками Національного банку України, баланс зовнішньої торгівлі товарами та послугами України за 2019 рік зведений з дефіцитом 12,117 мільярда доларів, що на 7% більше показника роком раніше.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram