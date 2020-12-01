Дефіцит торгівлі товарами скоротився більш ніж у 2 рази, а профіцит торгівлі послугами зріс більш ніж в 3 рази.

Баланс зовнішньої торгівлі товарами та послугами України за січень-жовтень 2020 року зведений з дефіцитом 989 мільйонів доларів проти дефіциту в 10,4 мільярда доларів роком раніше.

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Як повідомляє на сайті Національного банку України, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами за цей період скоротився більш ніж у 2 рази - з 11,6 до 4,8 мільярда доларів.

Також повідомляється, що профіцит зовнішньої торгівлі послугами виріс більш ніж в 3 рази – з 1,2 мільярда доларів до 3,8 мільярда доларів.

Довідка УНІАН

За даними Державної служби статистики України, зовнішньоторговельний баланс України за 2019 рік зведено з дефіцитом в 3,633 мільярда доларів, що в 1,7 раза нижче дефіциту за 2018 рік.

Водночас за оцінками Національного банку України, баланс зовнішньої торгівлі товарами та послугами України за 2019 рік зведений з дефіцитом 12,117 мільярда доларів, що на 7% більше показника роком раніше.

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Автор: Катерина Жирій