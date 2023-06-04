У Румунії очікують дефіциту цукру і підвищення цін на нього через обмеження Україною експорту цього товару.

У Румунії очікують дефіциту цукру і підвищення цін на нього у зв'язку з тим, що найбільший постачальник товару в країну, Україна, заборонила вивезення цукру з країни з 5 червня по 15 вересня.

Як повідомляє румунське видання Observator, на сьогодні в Румунії всього два цукрових заводи, і за їх рахунок Румунія ледь може покрити 35% внутрішнього споживання цукру, так що імпорт з України був для них дуже важливий. З жовтня 2022 року по квітень 2023 року Румунія імпортувала з України майже 85 тисяч тонн цукру, що у 26 разів більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це становить 30% всього імпорту Євросоюзу.

Зокрема, завод у Лудуші за відсутності вітчизняної сировини імпортував з України понад 25 000 тонн цукру.

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"У нас був дуже великий контракт, 15 000 тонн, на липень місяць, підписаний з Україною. Але виробник вже не зможе поставити нам цю кількість... покупці, безумовно, мають очікувати підвищення цін на полицях. Товару дуже мало", - заявила представник заводу.

Румунські фермери також не можуть забезпечити заводи сировиною, оскільки посівні площі під цукровим буряком у Румунії скоротилися у 2022 році на 54% порівняно з 2021 роком, а виробництво — на 64%.

Україна раніше обмежила експорт цукру з країни

Кабмін ввів обмеження на експорт цукру з 5 червня по 15 вересня. Це пов'язано з тим, що потенційний обсяг експорту вже використаний майже на 100%. Рішення прийнято з метою уникнути дефіциту і зростання цін на внутрішньому ринку.

У квітні Продовольча і сільськогосподарська організація ООН повідомила, що світові ціни на продовольство почали зростати, передусім за рахунок подорожчання цукру і м'яса.

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