Станом на 23 травня в магазинах Києва вартість яблук стартує від 40 гривень за кілограм.

В Україні наразі оптові ціни на яблука більш ніж вдвчічі перевищують торішній рівень. Найбільш стрімко зросли ціни на яблуко сорту "Голден Делішез" – майже втричі порівняно з минулим роком.

Як повідомили аналітики проекту EastFruit, за рівнем оптових цін серед популярних сортів виділяються "Голден Делішез" і "Фуджі" – їх продають у середньому по 20 грн/кг оптом. Аутсайдери – "Джонаголд" і "Ренет Симиренка", які продаються по 16 грн/кг у середньому.

"Найбільш стрімко зросли ціни на яблуко сорту "Голден Делішез" – майже втричі порівняно з минулим роком. Також у понад 2,5 раза подорожчали сорти яблука "Гала" і "Гренні Сміт". А ось "Айдаред" виріс у ціні найменше – у 2,1 рази. Це свідчить про вподобання споживачів до різних сортів, а також пов’язано з особливостями зберігання різних сортів яблука", – пояснили експерти.

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Вони зазначили, що сорт "Голден" дуже чутливий навіть до невеликого коливання температури повітря у фруктосховищі, тоді як "Айдаред" набагато менше реагує на ці "струси". За словами фахівців, оскільки з весни й до осені Україна жила в умовах постійних терористичних атак Росії на цивільну інфраструктуру, а саме на систему енергопостачання країни, то зберегти яблуко загалом було доволі складно, і окремі сорти особливо.

"Українські виробники в сезоні 2022/23 змушені були поспішати з розпродажем яблука зі сховищ, бо не були впевнені в можливості збереження їхньої якості з огляду на "героїчну" боротьбу РФ з українськими трансформаторами. Оскільки українські трансформатори перемогли, то ті садівники, які наважилися зберегти яблуко до травня, змогли непогано заробити", – підкреслили аналітики.

Вони зазначили, що у 2022 році ціни на яблуко були невисокими й навіть почали знижуватися до травня, оскільки нові логістичні шляхи ще не було відпрацьовано, а порти України були заблоковані російськими агресорами. Це призвело до необхідності розпродажу яблука за мінімально можливими цінами.

"Також потрібно врахувати, що 2022 року багато садівників упустили можливості провести обробку в садах у весняно-літній період... це негативно позначилося на якості яблук і погіршило їх збереження в зимовий період", – додали експерти.

Ціни на яблука під час війни

У вересні 2022 року на українському ринку почав зростати попит на яблука.

Станом на 8 грудня 2022 року почали стрімко знижуватися відпускні ціни на яблука і українські садівники були готові відвантажувати яблука по 6-12 грн/кг.

В січні 2023 року в Україні почали змінюватися ціни на яблука. За підрахунками аналітиків, тільки протягом січня ціна на якісне яблуко в Україні зросла в середньому на 37%.

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