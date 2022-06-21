Наголошується, що з початку цього року середня споживча ціна яєць знизилася на 42,6%.

В Україні у травні 2022 року середня споживча ціна на яйця впала на 21,8% – до 19,39 грн за десяток проти 24,8 грн у квітні.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

А з початку цього року середня споживча ціна яєць знизилася на 42,6% – із 33,79 грн за десяток у січні.

Держстат зауважує, що дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Криму, Севастополя і частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Як писав УНІАН, раніше міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський заявляв, що ціна на яйця в багатьох країнах світу найближчим часом може зрости на 20-30%.

Вас також можуть зацікавити новини: