Зростання цін на свинину відбулось навіть попри те, що корми значно подешевшали.

В Україні дорожчає свинина. Експерт зазначив, що це відбувається через дефіцит сировини.

Про це в ефірі телемарафону розповів керівник Асоціації "М'ясної галузі" Микола Бабенко.

"Утворився величезний дефіцит сировини, тобто дефіцит свиней, який і призвів до зростання цін, при тому, що корми значно подешевшали. Цей дефіцит на третій квартал складає вже 30-40% і очікується, що до кінця року він буде складати 50%", - повідомив він.

За словами Бабенка, зараз через дію окупантів і дію державних чиновників так склалось, що в нас утворився дефіцит і його закрити не вдасться до літа 2023 року.

А липнева девальвація гривні, як зазначив експерт, призвела до того, що імпорт свинини став дорожчим і малопривабливим для переробних підприємств.

"До війни середня роздрібна ціна на свинину була 100 грн/кг, а зараз у зв'язку з подорожчанням свиней на 50%, так само виросли і ціни на м'ясо на 50%, тобто це вже 150 грн/кг. І цей ріст не зупиняється. В Україні вже встановлений антирекорд по ціні на свиней - це 60 грн за кілограм живої маси, до війни це було 45 грн. І ціна буде зростати далі, можливо ми навіть побачимо ціну 70 грн", - підкреслив керівник асоціації.

Як повідомляв УНІАН, за словами члена економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, ціни на хліб, молоко і м’ясо до кінця року будуть ще рости, водночас сезонні овочі до середини вересня будуть дешевшати.

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