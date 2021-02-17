За минулий рік Україна імпортувала 86,7 тис. тонн томатів на більш ніж 77 млн дол.

Україна за підсумками 2020 року наростила імпорт тепличних томатів, оновивши попередній рекорд, встановлений роком раніше.

Про це повідомляє EastFruit.

Читайте такожУкраїна помітно скоротила експорт агропродукції до Євросоюзу

"За 2020 календарний рік імпорт тепличних помідорів зріс на 21% і досяг рекордних 86,7 тис.тонн. Враховуючи зростання вартості помідорів, зростання імпорту в грошовому вираженні було ще більш істотним і досягло 56%. Всього на імпортні томати українські імпортери витратили понад 77,6 млн дол.", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що з урахуванням стандартних торгових націнок українські споживачі торік витратили на тепличні помідори імпортного виробництва близько 4 млрд грн (приблизно 145 млн дол.).

Туреччина у 2020 році поставила в Україну 68,6 тис. тонн тепличних томатів або 79% від усього українського імпорту. При цьому роком раніше частка Туреччини в поставках досягала 90%.

Найбільше у 2020 році поставки в Україну нарощував Іран, поставляючи продукцію через Азербайджан. Обсяги поставок зросли за рік більш ніж у вісім разів.

Майже в чотири рази збільшився експорт тепличних помідорів з Білорусі. У три з половиною рази зросли поставки тепличних томатів з Польщі - країна вперше за сезон поставила в Україну понад 10 тис.тонн помідорів.

Як зазначив економіст інвестиційного департаменту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) і аналітик EastFruit Андрій Ярмак, зазначені країни мають перевагу перед Україною у вигляді теплого клімату або дешевих енергоносіїв, що дозволяє виростити в тепличних умовах низьку за вартістю продукцію.

"Природно, що в таких країнах, як Туреччина, де клімат набагато м'якше і витрати на обігрів теплиць або мінімальні, або взагалі дорівнюють нулю, собівартість вирощування тепличної продукції набагато нижче. А ціна і далі відіграє найважливіше значення для небагатого українського споживача, що і є головною причиною зростаючого обсягу імпорту", — пояснює експерт ФАО.

Разом з тим, Україна у 2020 році збільшила експорт тепличних томатів власного виробництва на 20%. Експерти відзначають, що перші значні експортні поставки української продукції в ОАЕ і Нідерланди та збільшення експорту в Естонію, Латвію і Литву. Також різко зріс експорт українських помідорів до Молдови.

Що цьому передувало

Експорт агропродукції з України за підсумками 2020 року залишився майже на рівні попереднього року (22,2 млрд дол.), а імпорт зріс на 14% (до 6,5 млрд дол.).

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ганна Нагорна