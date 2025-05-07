Найбільш популярними в цьому сегменті виявилися бензинові автомобілі.

У квітні автопарк нашої країни поповнили понад 20,7 тис вживаних легкових авто, які ввезли з-за кордону. Такі дані наводить спеціалізований портал УкрАвтопром.

Якщо порівнювати з квітнем минулого року, то попит на такі автомобілі зріс на 5%. Найбільш популярними в цьому сегменті виявилися бензинові авто – на них припало 46% продажів.

Одразу за ними йдуть електромобілі (23%) та дизельні авто (22%). На гібридні моделі та на автомобілі з ГБО припало 5% та 4% продажів, відповідно.

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Найбільш затребуваною моделлю в цьому сегменті виявився Volkswagen Golf, який традиційно виступає одним з найпопулярніших автомобілів на українському ринку. На другій позиції опинився Renault Mégane.

ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто з-за кордону:

Volkswagen Golf – 1189 одиниць;

Renault Mégane – 838;

Škoda Octavia – 696;

Tesla Model Y – 552;

Nissan LEAF – 544;

Audi Q5 – 511;

Volkswagen Tiguan – 510;

Volkswagen Passat – 491;

Nissan Rogue – 488;

Tesla Model 3 – 478.

Загалом з початку 2025-го українці придбали 71,3 тис імпортованих легкових автомобілів з пробігом. Це на 5% менше, ніж в аналогічному періоді минулого року.

Світовий авторинок – головне

Нещодавно УНІАН повідомив про те, що найбільш популярним автомобілем в світі у першому кварталі цього року стала Toyota Corolla. За цей період було продано понад 244 тис таких авто.

На другій і третій позиціях розташувалися Toyota RAV4 і Ford F-Series, відповідно.

Зазначимо також, що раніше Ford F-Series назвали найпопулярнішим авто на американському ринку, тоді як друге посів Chevrolet Silverado. На третьому місці опинилась Toyota RAV4.

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