Пікапи Ford F-Series випускають понад 70 років – це одна із найуспішніших моделей в історії компанії Ford.

Рейтинг найбільш продаваних автомобілів в США у цьому році доволі передбачувано очолює Ford F-Series. Станом на березень в Сполучених Штатах було продано більше 190 тис таких машин. Про це повідомляє Focus2Move.

Зазначимо, що Ford F-Series є серією повнорозмірних пікапів, які випускаються компанією Ford понад 70 років. Це один із найуспішніших автомобілів в історії компанії.

На другому місці у новому рейтингу розташувався Chevrolet Silverado – його результат складає 129 714 проданих машин.

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На третій позиції опинився компактний кросовер Toyota RAV4 (115 402 одиниць), а четверту посіла інша популярна японська модель – Honda CR-V. Замикає десятку лідерів Nissan Rogue.

ТОП-10 найпопулярніших моделей в США:

Ford F-Series – 190 389 одиниць (+24.5%);

Chevrolet Silverado – 129 714 (-9.5%);

Toyota RAV4 – 115 402 (-7.5%);

Honda CR-V – 103 325 (+8.7%);

Chevrolet Equinox – 81 331 (+49.3%);

Ram Pick-Up – 78 848 (-6.5%);

GMC Sierra – 78 541 (+53%);

Tesla Model X – 71 000 (+9181%);

Toyota Camry – 70 308 (-10.2%);

Nissan Rogue – 62 103 (-4%).

Американські автомобілі – останні новини

Раніше УНІАН повідомив, що компанія Tesla пішла на скорочення виробництва Cybertruck, оскільки ця модель не користується таким попитом, як передбачалось.

Деякі з ліній зараз працюють лише на малу частину своєї номінальної потужності. Персонал суттєво скоротили, а частину працівників вирішили перекинути з виробництва Cybertruck на лінію Model Y.

Також нагадаємо, що нещодавно фахівці назвали шість найкращих американських автомобілів для купівлі у цьому році. Спеціалісти радять потенційним автовласникам звернути увагу на Ford Escape, Chevrolet Traverse, Ford Maverick, GMC Acadia, Ford Bronco та Ford Fusion.

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