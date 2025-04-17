Найбільшою популярністю в цьому сегменті користуються електромобілі – на них припало 50% продажів.

У першому кварталі цього року українці придбали 12 тисяч ввезених з-за кордону вживаних легкових авто віком до п’яти років. Такі дані наводить портал УкрАвтопром.

Найбільшою популярністю в цьому сегменті користуються електромобілі – на них припало 50% продажів.

Одразу за ними йдуть бензинові авто (32%), а на третьому місці знаходяться гібридні автомобілі (9%). Дизельні машини та авто з ГБО охопили 7% і 2% ринку, відповідно.

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Найбільш популярним автомобілем в цьому сегменті став компактний електричний кросовер (SUV) Tesla Model Y. На другому місці опинився середньорозмірний електромобіль Tesla Model 3.

ТОП-10 вживаних авто віком до п’яти років:

Tesla Model Y – 1219 одиниць;

Tesla Model 3 – 717;

Kia Niro – 394;

Nissan Rogue – 342;

Hyundai Kona – 337;

Mazda CX-5 – 300;

Chevrolet Bolt – 290;

Volkswagen Tiguan – 264;

Audi E-Tron Sportback – 253;

Audi Q5 – 247.

Найкращі автомобілі – що кажуть фахівці

Раніше автомобільні експерти назвали найкращий електромобіль на ринку. На їхню думку, новий Renault 5 є найкращим вибором, адже пропонує великий запас ходу та є дуже приємним в управлінні. На додаток до цього фахівці звертають увагу на те, що конкуренти французького авто набагато дорожчі.

Також нагадаємо, що нещодавно було названо найкращу модель Mercedes-Benz. Нею став автомобіль C-Class, тоді як E-Class опинився на другому місці.

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