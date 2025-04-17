У першому кварталі цього року українці придбали 12 тисяч ввезених з-за кордону вживаних легкових авто віком до п’яти років. Такі дані наводить портал УкрАвтопром.
Найбільшою популярністю в цьому сегменті користуються електромобілі – на них припало 50% продажів.
Одразу за ними йдуть бензинові авто (32%), а на третьому місці знаходяться гібридні автомобілі (9%). Дизельні машини та авто з ГБО охопили 7% і 2% ринку, відповідно.
Найбільш популярним автомобілем в цьому сегменті став компактний електричний кросовер (SUV) Tesla Model Y. На другому місці опинився середньорозмірний електромобіль Tesla Model 3.
ТОП-10 вживаних авто віком до п’яти років:
- Tesla Model Y – 1219 одиниць;
- Tesla Model 3 – 717;
- Kia Niro – 394;
- Nissan Rogue – 342;
- Hyundai Kona – 337;
- Mazda CX-5 – 300;
- Chevrolet Bolt – 290;
- Volkswagen Tiguan – 264;
- Audi E-Tron Sportback – 253;
- Audi Q5 – 247.
Найкращі автомобілі – що кажуть фахівці
Раніше автомобільні експерти назвали найкращий електромобіль на ринку. На їхню думку, новий Renault 5 є найкращим вибором, адже пропонує великий запас ходу та є дуже приємним в управлінні. На додаток до цього фахівці звертають увагу на те, що конкуренти французького авто набагато дорожчі.
Також нагадаємо, що нещодавно було названо найкращу модель Mercedes-Benz. Нею став автомобіль C-Class, тоді як E-Class опинився на другому місці.