Головними проблемами для бренду стали ринок Китаю, мита США та експансія електромобілів.

Операційний прибуток автовиробника Porsche у другому кварталі 2025 року різко впав. Порівняно з аналогічним періодом минулого року відзначається зниження прибутку майже на 91%. Про це пише Bild із посиланням на фінансовий звіт концерну Volkswagen AG.

У виданні поділилися, що прибуток Porsche в автомобільному бізнесі в другому кварталі 2025 року становив лише 154 мільйони євро. Для порівняння, за аналогічний період 2024 року компанії вдалося заробити 1,7 мільярда євро. Ба більше, оборот автовиробника знизився приблизно на 12,9% до 8,3 мільярда євро.

У виданні пояснили, що головними проблемами для бренду стали Китай, США та експансія електромобілів. Зокрема, продажі компанії на китайському ринку залишають бажати кращого насамперед через сильну конкуренцію.

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Журналісти додали, що високі витрати на модернізацію виробничих ліній і мита на експорт у США також негативно вплинули на прибуток. Також бренд пізно зробив ставку на електрокари, через що втратив частину потенційних клієнтів.

Такі зміни змусять компанію шукати нові шляхи економії. У виданні зазначили, що керівництво Porsche до 2029 року планує скоротити близько 1900 співробітників у регіоні Штутгарта. Перша хвиля скорочень персоналу може відбутися вже до кінця року.

У Європі обвалилися продажі автомобілів - що відомо

Раніше в Bloomberg повідомили, що в червні продажі нових автомобілів у Європі впали найбільше за 10 місяців. У зв'язку з цим автовиробники закликали стимулювати попит на повністю електричні моделі.

В агентстві зазначили, що найбільші німецькі концерни не можуть дозволити собі зниження попиту на їхні автомобілі в Європі, оскільки вони вже втрачають позиції в Китаї. Також проблемою стали мита на експорт автомобілів у США, які негативно впливають на прибуток європейських компаній.

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