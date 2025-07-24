Нинішнє падіння найбільше за 10 місяців.

Продажі нових автомобілів у Європі впали в червні найбільше за 10 місяців. Автовиробники закликали стимулювати попит на авто з акумуляторними батареями.

Видання Bloomberg пише, що кількість реєстрацій авто впали на 5,1% до 1,24 мільйона автомобілів. Хоча попит на авто з акумуляторами продовжує зростати, продажі збільшувалися найповільнішими темпами цього року.

Європейські автовиробники не можуть дозволити собі послаблення попиту на акумуляторні авто. Volkswagen AG, BMW AG і Mercedes-Benz Group AG втрачають позиції в Китаї, де дедалі більш конкурентоспроможні вітчизняні виробники знижують їхні обсяги та ціни. Інші великі гравці стикаються з перестановками у вищому керівництві: компанія Stellantis NV нещодавно призначила нового генерального директора, а Renault SA шукає постійного гендиректора.

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Єврокомісія послабила тиск на автовиробників, надавши їм три роки для виконання більш жорстких вимог щодо викидів вуглекислого газу, які мали набути чинності цього року. Однак для тих виробників, які працюють у США, мита Дональда Трампа на імпортні авто та запчастини поставили під загрозу доходи в мільярди євро.

Найбільшим джерелом зниження обсягів продажів у червні стала Німеччина - найбільший авторинок регіону. Реєстрації впали на 14% у червні та на 4,7% у першій половині року. Продажі також впали на 17% в Італії та на 6,7% у Франції.

Водночас у червні продажі гібридів, що підключаються, підскочили на 38%, оскільки покупці обирають моделі, що поєднують електропривод із резервним двигуном внутрішнього згоряння.

Продажі електромобілів зросли на 14% за місяць, чому сприяли запуски нових моделей і державні стимули в деяких країнах. Минулого тижня Великобританія знову ввела субсидії в розмірі 3 750 фунтів стерлінгів (5 100 доларів) для підтримки покупки електромобілів. Продажі нових авто в країні в червні зросли на 6,7%.

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У першому півріччі машини з традиційними двигунами охопили понад 56% ринку нових легкових авто в Україні. У 2024 цей показник становив майже 68%.

Найбільшим попитом користувалися машини з бензиновими двигунами, яким належали 37% продажів нових авто. Порівняно з показниками 2024-го продажі впали на 6%.

Частка гібридів зросла з 17,3% до 26,5%, а частка дизельних машин знизилася з 24,7 до 19,4%. Сегмент електромобілів продемонстрував зростання з 14,6% до 16,9%.

Також на автомобілі з ГБО припало менше 1% продажів нових машин. Таким чином, у цьому випадку ситуація майже не змінилася порівняно з минулим роком.

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