Торік компанія вийшла на біржу.

Німецький виробник спортивних автомобілів Porsche показала перші річні показники з моменту первинного публічного розміщення акцій минулого року.

Як пише FT, виконавчий директор Porsche Олівер Блуме оголосив, що операційний прибуток у 2022 році підскочив до 6,7 млрд євро (на 27%) на тлі річного доходу в 37,6 мільярда євро.

Торік компанія лише за кілька днів після виходу на біржу змогла обійти свою материнську компанію Volkswagen ставши найдорожчим виробник автомобілів у регіоні лише.

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За словами Блуме, показані Porsche цифри є "найсильнішим результатом в історії". Компанія, за його словами, виплатить дивіденди в розмірі 1,01 євро на акцію загальною вартістю 911 мільйонів євро.

Porsche та Україна

Porsche, як і ще понад 70 світових компаній, одразу після повномасштабного вторгнення Росії до України припинили співпрацю з країною-агресором.

Porsche не пішла з українського ринку. Водночас Volkswagen Group, Porsche та зменшували власне виробництво через війну в Україні, побоюючись зриву поставок автокомпонентів з українських заводів.

Наразі у Porsche прогнозують, що цього року вдасться продати від 36 (за песимістичним сценарієм) до 72 тисяч авто в Україні.

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