Це вже 18 комбінована атака на об'єкти підприємства від початку повномасштабної війни.

У ніч проти 28 березня Росія вже увосьме за цей рік завдала комбінованої атаки на обʼєкти групи "Нафтогаз". На підприємстві пошкоджено газовидобувні потужності. Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу" на своїй сторінці у Facebook.

"Черговий обстріл - це не просто атака на нашу інфраструктуру, а спроба підірвати енергетичну стабільність країни. Наші фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків та оцінкою пошкоджень. Відновлення розпочнеться негайно, щоб гарантувати безперебійне газопостачання", - зауважив очільник "Нафтогазу" Роман Чумак.

Зазначається, що це вже 18 комбінована атака на інфраструктуру групи від початку повномасштабної війни і восьма з початку цього року. Постраждалих немає, але пошкоджено газовидобувні потужності.

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Перемир'я щодо енергооб'єктів - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Україна та Росія досягли домовленості про 30-денне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі обох країн. Це рішення є частиною ширшої угоди, спрямованої на зниження рівня ескалації, хоча воно не є повним припиненням вогню.

26 березня стало відомо, що Україна узгодила зі США перелік енергетичних об’єктів, удари по яких Росія повинна припинити в межах угоди про часткове припинення вогню. У Міненерго тоді заявили, що це стосується електроенергетичного, нафтогазового комплексів, атомної та вугільної промисловості, енергетичного машинобудування - виробництва енергетичного обладнання.

Реалізація ініціативи також ускладнюється вимогами Кремля - Росія наполягає на пом’якшенні санкцій, зокрема щодо своїх фінансових установ, які займаються торгівлею сільськогосподарською продукцією.

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