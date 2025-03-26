Часткове перемир'я: Україна узгодила зі США список об'єктів, які Росія не може атакували, - ЗМІ

У переліку, який наводить російська сторона відсутні українські об’єкти нафто– й газовидобування.

Україна узгодила зі США перелік енергетичних об’єктів, удари по яких Росія повинна припинити в межах угоди про часткове припинення вогню. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на коментар Міненерго.

У міністерстві запевняють, що США знають про вимоги Києва щодо "енергетичного перемир’я", вони погоджені із Вашингтоном.

"Україна передала та узгодила з американською стороною типологію об’єктів по всіх об’єктах енергетичної інфраструктури в межах домовленості про зупинку взаємних ударів. Це стосується електроенергетичного, нафтогазового комплексів, атомної та вугільної промисловості, енергетичного машинобудування – виробництва енергетичного обладнання", – заявили у Міненерго.

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Водночас у переліку, який російська сторона називає погоджений зі США, відсутні українські об’єкти нафто– й газовидобування, по яких останнім часом завдається найбільше ударів.

Перемир'я щодо енергооб'єктів

Україна та Росія досягли домовленості про 30-денне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі обох країн. Це рішення є частиною ширшої угоди, спрямованої на зниження рівня ескалації, хоча воно не є повним припиненням вогню.

Попри позитивний сигнал, реалізація цієї ініціативи ускладнюється вимогами Кремля – Росія наполягає на пом’якшенні санкцій, зокрема щодо своїх фінансових установ, які займаються торгівлею сільськогосподарською продукцією. Така позиція викликає занепокоєння щодо того, чи стане ця угода першим кроком до стабілізації ситуації, чи лише ще одним тактичним маневром Москви.

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