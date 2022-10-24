Ще 25 серпня ціна досягала рекордної позначки в 3,3 тис. доларів за тисячу кубометрів.

Ціна на газ у Європі на торгах 24 жовтня опустилася нижче 1000 доларів за тисячу кубометрів.

Про це свідчать дані біржі ICE.

Так, вартість листопадового ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах впала до 995 доларів за 1 тис.куб. м, або до 96,75 євро за 1 МВт-год.

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При цьому, ще 25 серпня ціна досягала рекордної позначки - 316 євро за МВт-год. Блакитне паливо дорожчало на тлі повної зупинки поставок газу "Північним потоком" на початку вересня.

Варто зазначити, що у вересні 2021 року ціна на газ становила менше ніж 30 євро МВт-год, або 320 доларів за тисячу кубометрів.

Ситуація з газом:

31 серпня "Газпром" призупинив постачання газу в Європу по "Північному потоку-1". У компанії заявили, що на частинах трубопровідного компресора були виявлені витоки мастила, і обладнання довелося відключити до усунення витоку.

В останній тиждень серпня спотові ціни на газ в Європі перевищили 3 тис.євро за тисячу кубометрів.

Вже у вересні вартість жовтневого ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах знизилася до 2,4 тис.доларів за тисячу кубометрів.

2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік-1" на невизначений термін. 3 вересня Білий дім відреагував на повну зупинку "Північного потоку".

На тлі зупинки російського газопроводу "Північний потік" спотова ціна газу в Європі вранці 5 вересня підскочила на 30% майже до 2900 доларів за тисячу кубометрів.

6 вересня президент Франції Еммануель Макрон підтримав запропоновані Єврокомісією варіанти обмеження ціни на російський газ.

14 вересня 2022 року ЄС відповів на газовий шантаж Путіна.

У 20 числах вересня газ в Європі коштував нижче позначки в 1,7 тис. дол. за тисячу кубометрів.

26 вересня з'явилася інформація про витоки газу на "Північному потоці". 27 вересня стало відомо про вибухи в районі витоку.

28 вересня 2022 року країни ЄС зажадали негайно обмежити ціну на газ.

1 жовтня стало відомо про те, що "Газпром" припинив поставки газу в Італію.

1 жовтня 2022 року "Газпром" скоротив поставки газу в Молдову.

4 жовтня 2022 Туреччина вирішила зробити "Газпрому" серйозну газову пропозицію.

5 жовтня "Газпром" офіційно визнав падіння попиту на газ.

17 жовтня Єврокомісія знайшла новий спосіб обмеження ціни на газ.

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